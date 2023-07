Centrale de Zaporijia : véritable risque nucléaire ou simples provocations, que sait-on de la situation ?

Depuis la prise de Zaporijia par les Russes, la question revient régulièrement : la plus grande centrale d'Europe représente-t-elle un risque d'accident nucléaire ? Une question qui se pose à nouveau avec la montée des tensions entre Kiev et Moscou et la contre-offensive militaire. Si Volodymyr Zelensky avait estimé, en juin, qu'un "attentat terroriste" russe faisait peser un risque de "fuites radioactives", la situation semble moins critique aujourd'hui. Selon Bruno Comby, expert en génie nucléaire, cinq des six réacteurs de la centrale étant "à l'arrêt depuis maintenant presque un an", le "contenu radioactif en iode du cœur a disparu", ce qui diminue les risques. "Par exemple, à Techernobyl, 90% des rejets radioactifs étaient de l'iode", a précisé l'ingénieur sur LCI.