Céréales bloquées en Ukraine : Moscou accuse l'Occident d'agir en "destructeur"

En guise de réponse, la Russie a soutenu, ce lundi 20 juin, que la hausse du prix des céréales, qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, était le résultat des actions "destructrices" de l'Occident, et non du blocage par Moscou des exportations d'Ukraine.

"Concernant la possibilité d'une famine, de plus en plus d'experts penchent vers un scenario pessimiste (...) C'est la faute des régimes occidentaux, qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Telegram.