Guerre en Ukraine : ces armes que l'Iran aurait discrètement livrées à la Russie

Selon Sky News, environ 200 conteneurs ont été livrés. À l'intérieur : un vaste panel d'armes. Notamment 100 millions de balles de différentes tailles - 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, 12,7 mm et 14,5 mm -, compatibles avec les armes de poing, des fusils d'assaut et des mitrailleuses. En outre, 300.000 obus, tels que des grenades de 40 mm pour les lance-grenades, des roquettes antichars et des obus de mortier de différentes tailles, auraient été récupérés. Pas moins de 10.000 gilets pare-balles et casques à bord.

"La Russie paie les munitions en espèces et, ce faisant, contourne les sanctions occidentales, ignorant les sanctions contre l'Iran", a assuré une source contactée par Sky News. La chaine a contacté le propriétaire des navires en Russie, sans succès. Même silence du côté du ministère russe de la Défense et du ministère iranien des Affaires étrangères.