Guerre en Ukraine : ces "bombes planantes" entre les mains des Russes

Selon les autorités russes, la charge explosive avoisine une tonne. D'une efficacité redoutable pour perforer les cibles adverses, ces UPAB-1500B auraient commencé à être utilisés il y a quelques semaines dans l'oblast de Tchernihiv, selon Defence Express.

L'UPAB-1500B peut être transporté par n'importe quel avion d'attaque russe. La bombe a un diamètre de 400 mm et une longueur d'au moins 5 mètres. Ses cibles ? Des objets stationnaires de petites et moyennes tailles, ainsi que les bunkers ou les installations défensives. Signe particulier : son système de navigation. Les avions peuvent larguer la bombe et activer son guidage à une distance allant jusqu'à 50 km. Ils évitent ainsi les systèmes de missiles anti-aériens ennemis.