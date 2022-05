Cessez-le-feu à Azovstal, sanctions sur le pétrole, avion de l'apocalypse... Le point sur la situation en Ukraine

Alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a maintenant dix semaines, Moscou continue de brandir la menace nucléaire. Le ministère de la Défense russe a annoncé ce mercredi soir avoir simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie.

Ce jeudi 5 mai, au 71e jour de conflit, les combats continuent. Mais une trêve autour de l'aciérie de Marioupol pourrait être en vue.

La Russie annonce un cessez-le-feu unilatéral sur l’aciérie Azovstal. Moscou a annoncé mercredi soir que ses forces allaient cesser le feu sur l'aciérie Azovstal, dans le port ukrainien de Marioupol, et ouvrir un couloir humanitaire pendant trois jours à partir de ce jeudi. "Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 8h à 18h heure de Moscou les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, assurant que les civils ayant trouvé refuge dans l'usine seraient autorisés à gagner la Russie ou les territoires contrôlés par l’Ukraine. Selon Kiev, des centaines de militaires et de civils, dont des dizaines d'enfants, se trouvent toujours dans des galeries souterraines de ce site.

Cette annonce survient alors même que Moscou avait précédemment affirmé ne pas avoir lancé d'assaut contre l’immense site. Mercredi, le maire de Marioupol Vadim Boïtchenko a toutefois bien affirmé que de "violents combats" étaient en cours. Les troupes russes tentent de "détruire" les soldats ukrainiens retranchés à Azovstal, a de son côté indiqué dans la soirée l'armée ukrainienne.

Zelensky appelle à "sauver" les blessés. Le président ukrainien a appelé mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à aider à "sauver" les blessés se trouvant sur le site de l'aciérie d'Azovstal. "La vie des gens qui restent là-bas est en danger", a-t-il insisté lors d’un entretien téléphonique. Dans son message vidéo quotidien, Volodymyr Zelensky a par ailleurs précisé que 344 personnes avaient été évacuées de Marioupol et de ses environs vers Zaporijia, ville sous contrôle ukrainien.