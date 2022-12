Ukraine : "L'après-guerre, il faut la construire dès maintenant", estime le général Vincent Desportes

Alors que le conflit commence à s'enliser après dix mois de combats, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé, lors du G7, d'organiser un "sommet de la paix mondiale", tout en exhortant les pays occidentaux à se montrer encore plus solidaires. Pour le général Vincent Desportes, ancien patron de l'École de guerre, il faut penser dès maintenant à l’Europe que nous voulons demain. "Cette après-guerre, il faut la construire maintenant. M. Zelensky a parfaitement raison, et il faut le faire avec raison beaucoup plus qu’avec passion. Le but n’est pas de briser ou d’appauvrir la Russie, le but est de construire une Europe qui pourrait enfin vivre en paix pour un demi-siècle. Ce serait quand même pas mal. On n’y est pas arrivés depuis 1870", souligne ce spécialiste.

Une chose est sûre, poursuit l'ancien militaire, la Russie restera à la frontière de l’Europe, quoi qu’on veuille. D’où la nécessité de trouver un terrain d’entente pour sortir enfin l’Europe de la guerre. "Les trois dernières paix européennes, celle de 1919, de 1945 et de 1991, sont toutes des Pax americana, c’est-à-dire qui ont été pensées par les Américains. Or, deux de ces paix, 1919 et 1991, ont débouché sur des guerres respectivement 21 ans et 30 ans plus tard. Il faut arriver à construire enfin un système qui nous assure la paix au moins pour un demi-siècle", insiste le général Desportes. "La Seconde Guerre mondiale a été conduite avec une grande intelligence, parce que l’après-guerre a été pensée avant même qu’on conduise la guerre", souligne-t-il.