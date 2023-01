Ukraine : cette vidéo émouvante montre-t-elle la vie d'une famille avant et après la frappe russe sur Dnipro ?

Au lendemain du drame, tel un symbole du carnage, la photo capturée par drone d'un appartement soufflé par l'explosion est devenue virale. Sur le cliché, visible ci-dessus, un trou béant dans le mur laisse paraître une cuisine moderne aux meubles jaune vif et à la faïence verte. Selon le photojournaliste du média ukrainien Telegraph, il s'agirait de la cuisine de la famille endeuillée. Une information confirmée par la veuve du sportif de 39 ans. Sur Instagram, elle a laissé ce message, image à l'appui : "Hier encore, au lieu de ce trou, il y avait mon appartement, dans lequel ma famille et moi avons vécu pendant neuf ans." Vestige de cette vie d'avant désormais effacée à jamais, une vidéo vue plus de deux millions de fois montrerait la famille réunie dans ce même appartement.

Sur les images, on reconnait bel et bien la cuisine typique de ces appartements soviétiques et ses couleurs éclatantes, mais aussi tous les membres de cette famille. La jeune femme rousse, Olga, son mari Mykhaylo et leurs deux filles. Contactés par nos soins, une amie de la famille ainsi que leur voisin a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une vidéo prise il y a deux ans et diffusée par Olga sur ses réseaux sociaux. Elle avait alors voulu partager le souvenir de la fête d'anniversaire de Maria, la plus jeune des deux enfants de Mykhaylo Korenovsky.