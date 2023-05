Cette vidéo montre-t-elle des soldats ukrainiens "tirer sur les maisons des russophones" ?

Alors, où ont été tournées ces images ? Et quelle était la cible des soldats ? Sur la vidéo, un panneau sur la droite indique la destination de Krasnyi Loutch. Un village qui se trouve effectivement à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Loutouhyne. Ce qui tend à confirmer l'hypothèse d'un bâtiment militaire. Et qui pourrait expliquer les tirs des soldats. Une recherche par mots-clés sur Yandex nous amène vers d'autres publications de cette vidéo et une adresse précise : celle du bâtiment qui accueille le "département des affaires intérieures du district", décrit comme un "service de police".

Deux éléments permettent de confirmer cette information. D'une part, la route située à droite de l'établissement conduit bien vers le village de Krasnyi Loutch. Par ailleurs, des photos disponibles sur Yandex du "département de police de Loutouhyne" correspondent à l'établissement ciblé par les soldats sur la vidéo.