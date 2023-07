Une escrimeuse ukrainienne disqualifiée pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire russe

Pour son entrée dans le tournoi, la quadruple championne du monde ukrainienne n'avait fait qu'une bouchée (15-7) d'Anna Smirnova, participant à la compétition à titre individuel et sous bannière neutre en accord avec les recommandations du Comité international olympique (CIO). Sur la piste, Kharlan s'est contentée d'un salut protocolaire à l'arbitre, évitant d'en faire un à son adversaire. Et plutôt que de lui serrer la main, elle a présenté son sabre pour que s'entrechoquent les lames, geste qui avait cours dans les salles d'armes au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Devant ce refus d'une poignée de main, Anna Smirnova a protesté sans succès et refusé de quitter la piste près d'une heure durant après la fin du match. L'arbitre ayant déjà accordé la victoire à Olga Kharlan, la Russe n'a pas été repêchée. Exceptés sur les circuits ATP et WTA de tennis où les joueurs ne font pas partie d'une délégation officielle, il n'y avait plus eu d'opposition entre sportifs des deux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine.