Sommet du G7 : Volodymyr Zelensky attendu au Japon

Par ailleurs, les discussions entre les principales démocraties industrialisées devraient aussi porter sur la Chine et sur les précautions à adopter pour se prémunir contre le risque de "coercition économique" de Pékin. "Nous voulons organiser les relations d'approvisionnement, de commerce et d'investissement à l'échelle mondiale de manière à ce que les risques ne soient pas accrus par la dépendance à l'égard de certains pays", a planté jeudi le chancelier Olaf Scholz. Ce ne sera "pas un G7 de la confrontation" mais "un G7 de la coopération et de l'exigence à l'égard de la Chine", estime, de son côté, Paris.