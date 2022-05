Ukraine : des premières frappes à la chute d'Azovstal, les dates clés de la bataille de Marioupol

Si les civils présents dans l'usine, évacués début mai, avaient pu quitter de Marioupol pour rejoindre en majorité la ville de Zaporijia, en Ukraine, 2000 soldats ukrainiens étaient encore présents sur le site d'Azovstal, selon le dirigeant séparatiste prorusse Denis Pouchiline. Les derniers soldats présents sur les lieux ont reçu l'ordre de Kiev d'arrêter de combattre le vendredi 20 mai.

Le 16 mai, la Russie annonçait avoir instauré un cessez-le-feu autour d'Azovstal pour évacuer les soldats ukrainiens blessés.

Ces dernières semaines, la situation des combattants ukrainiens était devenue plus critique à cause d'un manque de nourriture, de fournitures médicales et de munitions.

Pour l'heure, le sort des soldats ukrainiens de l'usine d'Azovstal reste inconnu et de nombreuses questions se posent. L'Ukraine souhaite organiser un échange de prisonniers de guerre mais la Russie a fait savoir, en visant implicitement le régiment Azov, qu'elle considérait une partie d'entre eux comme des combattants "néonazis".