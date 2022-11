Frappes russes en Ukraine, chute d'un missile en Pologne... Le point sur la situation

Bombardements hors normes en Ukraine. C'est l'attaque la plus massive contre l'Ukraine depuis le début e l'invasion russe, selon les autorités locales. Plus de 100 missiles ont été tirés sur toute l’Ukraine mardi 15 novembre, détruisant des infrastructures essentielles et privant des millions de foyers d’électricité. Après avoir été épargnée pendant près d’un mois, Kiev est de nouveau la cible de frappes russes, et les habitants retournent se mettre à l'abri dans les stations de métro. De nombreuses autres villes, comme les deux capitales régionales de Lviv à l'Ouest, Kharkiv tout à l'Est, ou Odessa.

Dans un message publié sur Twitter, Volodymyr Zelensky dénonce un "génocide" suite à la "nouvelle vague de terreur des missiles russes". Il considère cette attaque comme "une gifle cynique face aux pays du G19 et du monde". Ces bombardements interviennent quelques jours après l'humiliante retraite des troupes russes de Kherson, et en plein sommet du G20.