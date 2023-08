Collision entre deux avions, pape François, journaliste américain emprisonné… Le point sur la situation en Ukraine

Collision fatale. Trois pilotes de l'armée de l'air ukrainienne, dont un officier décoré, ont été tués vendredi dans une collision entre deux appareils ukrainiens. L'accident est survenu dans la région de Jytomyr, dans le nord de l'Ukraine, et a impliqué deux avions d'entraînement au combat L-39. "Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. C'est une perte douloureuse et irréparable pour nous tous", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, qualifiant le crash de "terrible". "Je suis de tout cœur avec les amis et les proches des pilotes", a déclaré le président Volodymir Zelensky. "L'Ukraine n'oubliera jamais tous ceux qui ont défendu son ciel libre", a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.