"Difficultés" à Bakhmout, usage des armes occidentales... Le point sur la situation en Ukraine

Une contre-offensive "compliquée". La situation "se complique" de nouveau face aux troupes russes en Ukraine, cible d'intenses bombardements. "Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait", a-t-il déclaré ce samedi. "Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout (dans l'est, ndlr) et dans d'autres régions", a ajouté le chef de l'Etat ukrainien. "L'ennemi se regroupe dans certaines zones. Il concentre ses principaux efforts sur la conduite d'opérations offensives dans les directions de Koupiansk, Lyman, Bakhmout, Avdiïvka et Novopavlivka", avait détaillé le ministère ukrainien de la Défense.

Odessa : les habitants privés d'électricité. Odessa fait partie des villes ukrainiennes en proie à ces bombardements. Les autorités ont averti que les réparations pourraient prendre des semaines, notamment après l’incendie d’une sous-station électrique surchargée de la ville portuaire, laissant près de 500.000 personnes sans électricité. Le gouvernement a déclaré qu’il ferait appel à l’aide de la Turquie et a ordonné que les stocks de générateurs de haute puissance du ministère de l’Énergie y soient envoyés. Le PDG de l’opérateur de réseau national, Volodymyr Kudrytskyi, avait précisé que des équipements avaient déjà été endommagés à plusieurs reprises par des frappes de missiles russes et avaient pris feu, car ils ne pouvaient plus "supporter la charge".

Deux Britanniques tués en Ukraine. Sur le terrain toujours, les corps de deux Britanniques, Christopher Parry et Andrew Bagshaw, ont été récupérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, ont indiqué les autorités ukrainiennes. "Nous avons réussis à récupérer les corps de volontaires étrangers morts", a indiqué Andriï Yermak, le chef de l'administration de Volodymyr Zelensky. Ces derniers étaient partis comme volontaires en Ukraine. Le retour des corps des deux hommes est intervenu dans le cadre d'un échange de 116 prisonniers ukrainiens et 63 russes entre Moscou et Kiev.