Combats à Donetsk, soutiens occidentaux, violences sexuelles... Le point sur la situation en Ukraine

Soutien à l'Ukraine. Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a reçu en visite de soutien, lundi à Kiev, les ministres des Affaires étrangères des pays baltes et nordiques, dont la Suède et la Finlande, qui ambitionnent de rejoindre l'Otan. "Nous avons discuté du durcissement des sanctions (envers Moscou), de la reconstruction des infrastructures énergétiques et du soutien financier" à l'Ukraine, a-t-il indiqué sur Twitter.

Soutien kazakh à la Russie. Vladimir Poutine et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev ont affiché leur unité en louant leurs liens historiques, après des désaccords sur le conflit en Ukraine. "Pour le Kazakhstan, la Russie a toujours été et reste le principal partenaire stratégique", a déclaré Jomart Tokaïev lors d'une rencontre avec le président russe au Kremlin.

Traité New Start. La réunion prévue entre Russes et Américains pour discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire, a été reportée sine die, a annoncé la diplomatie russe. Elle était initialement prévue du 29 novembre au 6 décembre. "Nous n'avons pas reçu de véritable réponse des Russes expliquant pourquoi ils l'ont reportée", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Norvège / Russie. L’ambassadeur norvégien à Moscou a été convoqué lundi au ministère russe des Affaires étrangères en signe de protestation après l’arrestation de plusieurs Russes en Norvège, accusés d’avoir fait voler des drones. Robert Kvile s’est vu signifier le caractère "inacceptable" de ces arrestations, que Moscou a dénoncé comme "politiquement motivées" et n’ayant "rien à voir avec les principes d’une justice équitable et impartiale", a précisé le ministère russe dans un communiqué. Moscou a appelé les autorités norvégiennes à "mettre fin à ces actions russophobes et à la persécution des citoyens russes sur la base de leur nationalité".