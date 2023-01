Combats "féroces" à Vougledar, Macron veut continuer de parler avec la Russie... le point sur la situation en Ukraine

Menace sur les chars occidentaux. Le vice-président de la Douma, la chambre basse du parlement russe, a affirmé sur LCI que : "Les chars allemands, polonais ou français seront brûlés sur le territoire ukrainien par l'armée russe". "Qu'est-ce que ça change ? Ça prolonge la guerre, ça apporte plus de morts", a-t-il lancé. Il a ajouté que pour lui :"De toute façon, la Russie va gagner la guerre. Avec ou sans les chars allemands, les Ukrainiens vont perdre. Pour moi, c'est un clair signe de la participation de l'Europe dans cette guerre. Là, on fournit des chars et la prochaine demande de Kiev, ce sont les avions et après les missiles".

Non pour les avions de chasse allemands. Selon le quotidien allemand, Süddeutsche Zeitung, le ministre allemand de la Défense exclut l'envoi d'avions de chasse par l'Allemagne en Ukraine. "C'est hors de question", aurait-il dit.