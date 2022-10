Combats "féroces" près de Bakhmout, évacuations à Kherson... Le point sur la situation en Ukraine

"Des combats extrêmement féroces" ont lieu "près de Bakhmout", ville de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine qui est depuis des mois une cible prioritaire de l'armée russe, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "La situation sur la ligne de front ne connaît pas de changements significatifs. Des combats extrêmement féroces se déroulent dans la région de Donetsk, près de Bakhmout et d'Avdiïvka", a-t-il indiqué dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. Mardi, sept civils ont été tués et trois autres blessés à Bakhmout, selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko.

La Russie a perdu beaucoup d'équipements selon Zelensky. Les combats entre les armées ukrainienne et russe y font rage, les troupes de Moscou voulant à tout prix obtenir un succès après plusieurs revers depuis début septembre. "Les occupants russes ont déjà perdu autant d'équipements - aviation et autres - que la plupart des armées du monde n'ont tout simplement pas et n'auront jamais en service", a par ailleurs assuré Volodymyr Zelensky. Il a de nouveau dénoncé "la folie du commandement russe", particulièrement "visible selon lui" dans l'est du pays en "envoyant des gens à la mort (...) jour après jour".