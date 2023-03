Commémoration du massacre de Boutcha, retour sur le front, Otan... Le point sur la situation en Ukraine

Le retour sur le front de soldats ukrainiens. Les quelques dizaines de militaires qui étaient depuis début janvier formés aux États-Unis pour le maniement et l'entretien du système de défense antiaérienne Patriot ont terminé leur entraînement et sont rentrés en Europe, a annoncé jeudi le Pentagone. Plus de 7.000 militaires ukrainiens ont été formés par l'armée américaine depuis le début de l'invasion russe, a-t-il ajouté.

Otan : la Turquie ouvre la voie à la Finlande. La Turquie a approuvé jeudi, au bout de dix mois de suspense, l'adhésion de ce pays à l'Otan, dernier pays de l'Alliance à donner son feu vert après celui de la Hongrie. Au terme d'un bref débat, lors duquel ils ont reconnu les "légitimes préoccupations sécuritaires de la Finlande", les députés turcs ont voté à l'unanimité des 276 députés présents l'entrée de ce petit pays nordique dans l'Alliance atlantique, tandis que la Suède reste toujours à la porte.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué cette ratification, estimant qu'elle rendrait "la famille de l'Otan plus forte et plus sûre". Les demandes d'adhésion des deux pays nordiques avaient pourtant été soumises de concert l'an dernier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et nécessitaient l'unanimité des pays membres de l'Otan pour être approuvées. La Finlande, soumise à une neutralité forcée par Moscou après sa guerre avec l'Union soviétique lors du deuxième conflit mondial, partage la plus longue frontière européenne (1.340 km) avec la Russie, derrière l'Ukraine.