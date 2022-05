Commémoration russe du 9-mai : que prépare Poutine à Moscou et à Marioupol ?

Cette journée est l'occasion de montrer au peuple russe et au monde entier les dernières inventions technologiques en matière de défense. "Psychologiquement, Poutine va essayer d’en faire un événement. Le défilé sera rutilant pour impressionner tout le monde et la dimension nucléaire sera très fortement soulignée", explique le journaliste Pierre Servent à TF1info. "C’est la stratégie du discours de la terreur que Poutine ne cesse de développer. Plus il a de difficultés militaires conventionnelles sur le terrain, plus il agite le nucléaire. Le discours Poutine devrait également évoquer cela."

Le clou du spectacle sera certainement le passage dans le ciel moscovite de "l'avion de l'apocalypse", d'où Vladimir Poutine commanderait les opérations en cas de potentielle attaque à l'arme nucléaire. Outre Moscou, le ministère de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a annoncé que des défilés similaires se dérouleront dans 28 villes. C'est le cas à Saint-Pétersbourg où des navires militaires prendront possession de la Néva. Ces événements rassembleront "près de 65 000 personnes, environ 2400 systèmes d'armes et plus de 460 avions". 35% de moins qu'en 2021, selon le spécialiste de Défense Craig Hooper dans le magazine américain Forbes. La raison est simple : une partie de l'armement, et notamment les chars, a été mobilisé et détruit dans le cadre de la guerre en Ukraine.