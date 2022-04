Invasion russe : comment des milliers de mines mettent l'Ukraine en péril à long terme

Signée en septembre 1997, la Convention d'Ottawa interdit l'acquisition, la production, le stockage ou l'utilisation des mines antipersonnel. Trente-quatre pays refusent jusqu'à aujourd'hui de ratifier le texte, parmi lesquels la Russie, mais aussi la Chine et les États-Unis. Souvent surnommée "l'arme des lâches", la mine terrestre explose au passage d'un corps sur son déclencheur. Elle peut être conçue contre des véhicules militaires ou les combattants adverses, mais ses victimes dans le monde sont très majoritairement civiles, et ce sont très souvent des enfants- plus susceptibles de s'éloigner des chemins balisés. Surtout, les mines continuent d'être actives des années après la fin des combats, tuant ou mutilant beaucoup plus après les guerres que pendant. Si des mines plus sophistiquées existent, dont la désactivation est programmée, les experts doutent que ce type de modèle soit utilisé par les belligérants en Ukraine.