Yandex, le principal moteur de recherche en Russie, a dévoilé son propre agent conversationnel. Baptisé YaGPT2, l'outil utilise une intelligence artificielle qui n'aime parler ni de politique, ni de l'Ukraine. On a testé le "Chat GPT" version russe.

Comme dans les autres domaines, Moscou cherche son indépendance... cela vaut aussi pour les technologies. Si bien que fin septembre, l'équivalent de Google en Russie a révélé son propre agent conversationnel, comme une riposte à ChatGPT. Baptisé "YaGPT2", l'outil promet d'utiliser l'intelligence artificielle pour animer les discussions et répondre aux questions des internautes. Mais comment cette technologie peut-elle apprendre dans une sphère où la liberté de parole est très limitée ? Nous avons testé le Chat GPT version russe.

Ni politique, ni Ukraine

Sans surprise, en Russie, cet outil développé par Yandex se démarque de tous les autres. Dans un forum destiné aux entrepreneurs du pays, un internaute saluait ainsi le 27 septembre les prouesses de l'outil, relevant "un certain nombre d'avantages". "Il plaisante et est définitivement bien mieux que ChatGPT", se réjouissait-il. Si YaGPT2 peut effectivement raconter en moins de dix lignes la saga Star Wars ou nous donner la meilleure recette pour cuisiner un bortsch, les choses se compliquent dès que le sujet touche de près ou de loin de politique. Quitte à décliner certaines questions pourtant assez simples.

C'est sans surprise que l'outil esquive toute question concernant l'opposant Alexeï Navalny ou Volodymyr Zelensky, refusant même de nous dire qui est le président actuel de l'Ukraine. La réponse sur ces sujets sensibles est systématiquement la même. L'outil répond comprendre "que la réponse à cette question serait très utile", mais affirme ne pas "aborder de tels sujets pour que personne ne soit offensé". Et nous invite à poser une autre question. Idem quand on lui demande de résumer les événements survenus après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Ou lorsqu'on l'interroge sur le début de "la guerre en Ukraine", sans même préciser de date.

YaGPT2 refuse plusieurs questions jugées sensibles - Capture d'écran

Rien de très étonnant à cela. Sur son site, Yandex prévenait que son outil était "éthique" et ne répondrait pas à certaines requêtes. Mais les sujets jugés "offensants" sont si nombreux que cette IA abreuvée aux sources russes refuse toute question autour de la politique. Par exemple, si elle accepte volontiers d'indiquer qui sont les présidents russes ou français, elle exclut la possibilité de nous décrire en quelques mots les relations diplomatiques entre les deux hommes. Elle préfère écrire : "Je ne suis pas du tout prêt à parler de ce sujet, pour ne froisser personne", laissant comprendre qu'il s'agit effectivement de sujets jugés sensibles dans le pays.

YaGPT2 refuse de donner le nom du ministère de la Défense russe mais accepte de préciser celui du ministre de l'Agriculture du pays, le 14 novembre 2023 - Capture d'écran

À travers quelques dizaines de questions, on découvre que l'outil de discussion esquive tous les sujets en rapport avec la politique, l'Ukraine, l'histoire russe et l'Occident. Ainsi, elle se retrouve dans l'incapacité de donner "le taux d'inflation dans la zone euro", de peur de "provoquer une réaction négative ou violer les règles de la bienséance". Même son de cloche en politique interne. Quand on l'interroge très simplement sur le nom du ministère de la Défense russe, YaGPT2 botte en touche alors qu'il n'a aucun problème à nous donner le nom du ministre de l'Agriculture du pays.

Le blocage est tel que l'outil évite même de simples questions géographiques. S'il a su nous décrire les positions de Kiev ou d'Odessa, il a refusé de donner la localisation d'Avdiivka, cette ville ukrainienne qui résiste depuis de longues semaines aux assauts russes, rétorquant ne vouloir "vexer" personne. Comme l'a relevé Kevin Limonier, maître de conférences en études slaves à l'Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8), "le blocage de tout ce qui concerne l'Ukraine va si loin" que même de vieux proverbes russes sont censurés car "ils concernent des lieux situés en Ukraine".

En résumé, si l'outil développé par Yandex ne nourrit pas à proprement parler le narratif du Kremlin, il tente tant bien que mal d'esquiver la totalité des sujets qui pourraient être sensibles. Quitte à refuser d'aborder des questions simples comme bonjour dont les résultats sont disponibles sur l'outil de recherche russe.

