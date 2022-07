Comment la Chine pourrait s'inspirer de la guerre en Ukraine contre Taïwan

Ces dernières années, les États-Unis ont alerté sur la pression militaire accrue de Pékin contre Taïwan, île démocratique que la Chine considère comme une partie de son territoire et s'est juré de reprendre un jour. Plus tôt, au même Forum d'Aspen, dans le massif des Rocheuses, l'ambassadeur chinois aux États-Unis a déclaré que Pékin soutenait toujours une "réunification pacifique". "Pas de conflit, pas de guerre : c'est le consensus le plus important entre la Chine et les États-Unis", a souligné Qin Gang, qui dit cependant regretter que les États-Unis "s'effacent" progressivement de leur politique de reconnaissance unique de Pékin.

Le président américain Joe Biden avait provoqué la colère de Pékin en affirmant le 23 mai que les États-Unis défendraient militairement Taïwan en cas d'invasion par la Chine communiste, avant de revenir en arrière le lendemain et de déclarer que "l'ambiguïté stratégique", le concept volontairement flou qui gouverne la politique taïwanaise de Washington depuis des décennies, restait inchangée.