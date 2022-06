Comment la visite d'Emmanuel Macron à Kiev est perçue par la presse russe

À la radio russe Vesti, un expert militaire a pu expliquer pourquoi Emmanuel Macron et ses homologues allemand et italien n’avaient "pas peur d’aller à Kiev". D’après Viktor Baranets, les dirigeants sont en effet certains que "Poutine ne bombardera pas la capitale de l’Ukraine" alors qu’ils y sont, reléguant cette visite à "une démonstration de soutien" envers Volodymyr Zelensky et non à un geste fort ou courageux.

Et au sein du Kremlin, ce déplacement officiel n’est pas vu non plus d’un bon œil. Sur Twitter, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui au Conseil de sécurité, a balayé, non sans moquerie, l'intérêt d’une telle visite : "Les amateurs européens de grenouilles, de pâté de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev. Avec une utilité nulle. Ils ont promis l'adhésion à l'UE et de vieux obusiers à l'Ukraine, se sont gavés de gorilka [boisson alcoolisée ukrainienne : NDLR] et sont rentrés chez eux en train, comme il y a 100 ans. Tout va bien. Mais cela ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix. L'horloge fait tic-tac".