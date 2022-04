Guerre en Ukraine : comment le croiseur russe Moskva a pu être visé par les tirs ukrainiens ?

Au 50e jour de l'invasion en Ukraine, la Russie vient de subir l'un de ses plus gros revers. Le croiseur Moskva, son vaisseau amiral en Mer noire, a été "gravement endommagé" par une explosion. Mais l'embarcation n'a pas coulé et l'incendie à bord a "été circonscrit", a assuré, ce jeudi, le ministère russe de la Défense, qui dit enquêter sur les causes du sinistre.