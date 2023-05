Guerre en Ukraine : comment le drone russe Lancet empoisonne les défenses adverses

Quand un de ces canons tire, le commandement russe le cible et "l'assigne automatiquement au Lancet-3 le plus proche", qui peut venir frapper le canon s'il n'a pas changé d'emplacement assez rapidement, explique le spécialiste indien. D'un faible coût, estimé entre 20 et 40.000 dollars, "il présente l'avantage d'être peu vulnérable aux moyens de défense" dont dispose actuellement l'Ukraine, souligne Stéphane Audrand.

Pour s'en protéger, "ce qui marche le plus pour l'instant reste l'emploi de la 'boule de feu' : un groupe de soldat qui tirent massivement dessus à l'arme légère à l'approche de ce drone", explique la source industrielle. Sa première version a été utilisée en Syrie en 2019, puis "une nouvelle version plus aboutie a été observée en action en juillet 2022 et ses lancements sont devenus quotidiens depuis le mois d'octobre", selon ce spécialiste.