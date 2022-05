Guerre en Ukraine : comment les sanctions internationales exposent la vie très privée de Vladimir Poutine

Les sanctions prises par les États-Unis et le Royaume-Unis ont ainsi mis sur le devant de la scène ses deux filles, identifiées par le Trésor américain comme étant Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova. Des femmes issues de son premier mariage avec Luydimla et dont on savait peu de choses avant qu’elles ne soient visées par Washington et Londres, leur identité et vie privée ayant toujours été fortement protégées par Vladimir Poutine. Ce dernier n’y fait en effet jamais référence. Seule entorse à cette règle, en 2012, lorsqu’il avait affirmé : "Mes enfants vont bien (…) Tout va bien dans leur vie privée et leurs carrières professionnelles. Je suis fier d’eux".

Les sanctions occidentales ont mis en lumière une autre femme : Alina Kabaeva, ancienne gymnaste réputée proche du maître du Kremlin et que certains considèrent comme sa maîtresse. Bruxelles a d’ailleurs proposé, jeudi, de sanctionner la sportive pour son rôle dans la "propagande" du Kremlin et ses liens "étroits" avec le président Vladimir Poutine.

On sait peu de choses sur sa relation avec la jeune femme. En 2008, alors qu’un petit tabloïd avait assuré qu’elle pourrait épouser le dirigeant russe, ce dernier avait invité les journalistes à garder "leur nez plein de morve" à l’écart de sa vie privée. Selon le Service européen pour l’action extérieure, Alina Kabaeva est "la présidente du conseil d'administration du groupe National Media Group (NMG), une holding qui détient d'importantes parts dans presque tous les principaux médias russes fédéraux qui reproduisent la propagande du gouvernement russe". Selon le Wall Street Journal, elle serait également une bénéficiaire de la fortune de Vladimir Poutine.