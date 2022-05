Comment Moscou veut contourner les restrictions occidentales pour continuer à importer ?

Parmi ces produits, on retrouve les téléphones Apple ou Samsung, les grandes marques automobiles, des consoles de jeux ou encore des matières et pièces détachées utilisées dans l'industrie. Mais également des produits courants, comme des couverts de table, indique le ministère de l'Industrie et du Commerce. Conformément au texte publié, "la responsabilité juridique est levée en cas d'importation de ces productions par les importateurs en contournant les canaux officiels de distribution", rapporte le ministère.

La mesure est-elle seulement possible ? Nombre de ces marchandises sont produites par des groupes qui ont décidé de se retirer du marché russe à la suite de son offensive en Ukraine. D'autres, comme les pièces détachées destinées à l'industrie automobile, tombent également sous le coup des sanctions imposées par les Occidentaux.