Comptes bancaires bloqués : des Russes vivant en France portent plainte pour discrimination

Ils sont étudiants, bibliothécaires, psychologues ou encore entrepreneurs. Ce jeudi 25 août, 76 individus ont déposé une plainte contre X. Leur point commun ? Ce sont des ressortissants russes, des Français d'origine russe ou même des personnes dont le nom de famille possède... des consonances slaves. Dans une plainte commune, ils dénoncent des blocages qualifiés d'abusifs de leurs comptes par certaines banques françaises depuis le début de la guerre en Ukraine en février, ont indiqué ce jeudi leurs avocats.

Le document, dévoilé par Le Figaro, révèle que ces clients de grands établissements bancaires français ou de banques en ligne se sont vus refuser des prêts ou même d'ouverture ou de fermeture de leurs comptes à cause "de leur appartenance vraie (ou parfois seulement supposée) à la nation russe". Selon la plainte, aucun d'entre eux ne fait partie de "la liste noire des personnalités russes ou proches de Vladimir Poutine qui tombent sous le coup des sanctions" de l'Union européenne, comme le gel des avoirs.

Ces mesures "ont été appliquées à l'aveugle, arbitrairement, de façon quasi automatique, sans information préalable (...) et ce, avant même d'avoir demandé et contrôlé les éléments susceptibles d’être vérifiés auprès des clients concernés, à savoir leurs pièces d'identité et leurs titres de séjour", souligne la plainte.