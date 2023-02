Guerre en Ukraine : conférence de Munich, critiques de Wagner... le point sur la situation

Des avions pour Kiev ? Le dossier ukrainien figure également au menu de la Conférence de Munich sur la sécurité qui rassemble vendredi plus de 150 représentants gouvernementaux, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, et à laquelle la Russie n'a pas été invitée cette année. L'influent sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, dans un entretien avec l'AFP, a estimé "possible" qu'un accord soit trouvé à Munich sur la livraison d'avions de combat à Kiev.