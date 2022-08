Contre-offensive sur Kherson, exportations de céréales... le point sur la situation en Ukraine

Kherson, dans le sud de l'Ukraine, la première ville symbolique à être tombée aux mains des Russes, est désormais visée par les soldats ukrainiens, qui ont récupéré 46 villages dans la zone, et ne sont plus qu'à 50 kilomètres de cette ville-clé, qui donne accès à la mer noire. Les Ukrainiens, qui utilisent des armes longue portée pour neutraliser des points stratégiques et entraver les Russes (ponts, points de ravitaillement, dépôts de munitions...) pourraient ainsi récupérer pour la première fois une ville d'une si grande importance.