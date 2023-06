"Actions contre-offensives", inondations et crise diplomatique... Le point sur la situation en Ukraine

Zelensky lance l'opération. Alors que les forces armées de Kiev multiplient les assauts d'ampleur depuis six jours, la majorité des observateurs s'accordaient à dire que la contre-offensive promise par l'Ukraine avait débuté. Analyse confirmée à demi-mot ce samedi par le président ukrainien. Lors d'une conférence de presse, Volodymyr Zelensky a reconnu des "actions contre-offensives" de son armée sur le front, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major à Kiev. "Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, et je n'en parlerai pas en détail", a-t-il lancé, entretenant le flou sur sa stratégie.

Percées ukrainiennes. Sur le terrain, l'armée a en tout cas réalisé plusieurs percées, notamment sur le front oriental de Bakhmout, selon un porte-parole de l'armée de Kiev. "Nous essayons de mener des frappes sur l'ennemi, nous contre-attaquons. Nous avons réussi à avancer jusqu'à 1400 mètres sur différentes sections du front", a ainsi déclaré le porte-parole du commandement militaire de l'Est, Serhiy Cherevaty. Une percée qui n'a pas encore été confirmée de manière indépendante. Les renseignements britanniques ont toutefois reconnu le matin même des "progrès" sur "la première ligne de défense russe". Dans son point de situation quotidien, le ministère de la Défense notait cependant ce samedi que dans d'autres régions, "les progrès ukrainiens ont été plus lents". Quant aux performances russes, le bilan est "mitigé". "Certaines unités mènent visiblement des opérations de défense crédibles, tandis que d'autres se sont retirées dans le désordre, alors que l'on signale de plus en plus de pertes russes lors de leur retrait à travers leurs propres champs de mines." Quant à l'institut pour l'étude de la guerre (ISW), il évoque de son côté des "opérations contre-offensives" dans "quatre zones du front".