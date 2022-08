Contre-offensive ukrainienne à Kherson, une mission de l'AIEA pour Zaporijjia... Le point sur la situation en Ukraine

Contre-offensive des forces ukrainiennes dans la région de Kherson. Plus au sud, les soldats ukrainiens ont lancé une contre-attaque ukrainienne visant pour l'essentiel à reprendre Kherson, une ville - de 280.000 habitants avant le conflit - tombée aux mains des Russes dès le commencement de la guerre. "Aujourd'hui, il y a eu de puissantes attaques d'artillerie sur les positions ennemies (...) sur l'ensemble du territoire de la région occupée de Kherson. C'est l'annonce de ce que nous attendions depuis le printemps : c'est le début de la fin de l'occupation de la région de Kherson", a assuré Serguiï Khlan, un député local. "L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle et reprendra tout au final - les régions de Kharkiv, Lougansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson, la Crimée, les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov (...)", a quant à lui martelé dans son message quotidien du soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Échec de l'offensive ukrainienne d'après Moscou. Mais, la guerre de communication fait rage. La Russie, de son côté, a aussitôt proclamé avoir repoussé des "tentatives d'offensive" ukrainiennes dans les régions de Kherson et de Mykolaïv, également dans le sud de l'Ukraine. "Pendant la journée (...), les troupes ukrainiennes ont fait une tentative d'offensive dans trois directions, dans les régions de Mykolaïv et de Kherson", a déclaré le ministère russe de la Défense, ajoutant que celle-ci "a lamentablement échoué" et que les Ukrainiens "ont subi de lourdes pertes". Il a par ailleurs évoqué un "bombardement massif en journée" de Mikolaïv par les Russes avec seize missiles anti-aériens S-300 qui ont provoqué des dégâts "importants" sur des bâtiments d'habitation et des infrastructures de transport. Deux civils ont été tués et 24 blessés, selon cette source.

Alexeï Kovalev, cadre russe et ancien député pro-Zelensky, tué par balles. Un ancien député ukrainien de 33 ans, élu en 2019, qui siégeait à l'Assemblée aux côtés du groupe du président Volodymyr Zelensky, Alexeï Kovalev, passé du côté des forces d’occupation russes dans la région de Kherson, a été tué, ont indiqué lundi les enquêteurs russes. "Le chef adjoint de l’administration militaire et civile de la région de Kherson, en charge des questions agricoles, Alexeï Kovalev, est mort après avoir été blessé par balles", a indiqué le Comité d’enquête russe sur son compte Telegram.

Difficulté à recruter des soldats russes. L'armée russe aurait du mal à recruter en plein conflit avec l'Ukraine, selon une haute responsable du Pentagone, allant chercher des volontaires jusque dans les prisons, au point que les nouveaux enrôlés soient souvent "vieux, mal en point et peu entraînés". Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la semaine dernière d'augmenter les effectifs de l'armée russe de 10%, soit quelque 137.000 soldats d'ici janvier 2023. Mais "il est peu probable que cet effort soit couronné de succès", a déclaré la responsable américaine ayant requis l'anonymat, expliquant que l'armée russe a historiquement du mal à atteindre ses objectifs de recrutement. Les États-Unis estiment que les effectifs de l'armée russe étaient inférieurs de 150.000 à l'objectif affiché d'un million d'hommes en février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine.