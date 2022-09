Contre-offensive ukrainienne : des lettres de soldats russes confirment l'épuisement moral des troupes

Pour le Washington Post, ces soldats désemparés ont uni leurs efforts pour faire face à un commandement rigide, et ont entrepris d'écrire ces lettres en même temps. Elles traduisent "l'épuisement moral et physique" des militaires russes en Ukraine, un terme qui revient souvent dans leurs textes. Au bout de six mois de guerre, l'armée russe est confrontée à un problème de recrutement pour assurer la rotation de ses troupes- et son homologue ukrainienne connaît des difficultés analogues.