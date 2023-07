VIDÉO - Contre-offensive ukrainienne : "Leur but, c'est l'affaiblissement de l'artillerie russe"

"Pour chasser les Russes, il faut mener de grandes opérations offensives, casser le front, planter le drapeau sur quelque chose d'important. Le problème, c'est que ce front est solide", a-t-il ainsi indiqué, justifiant les faibles avancées de la contre-offensive ukrainienne. "Donc pour y parvenir, il faut d'abord neutraliser la défense", a-t-il poursuivi.

"Ce qu'il se passe actuellement, quand on regarde sur la ligne de front, cela évolue assez peu. Les Ukrainiens doivent reconquérir 9 kilomètres par jour, en fait, c'est minuscule", a décrit le Colonel Michel Goya, "en réalité, la bataille la plus importante, c'est une bataille d'artillerie." Selon lui, "leur but, c'est l'affaiblissement de l'artillerie russe. Quand l'artillerie russe sera suffisamment affaiblie, il sera possible d'attaquer et d'avoir des résultats beaucoup plus importants."

Or, pour l'instant, le consultant souligne que l'Ukraine manque de munitions. "Pour affaiblir cette artillerie russe, qui pour l'instant, continue d'envoyer plus d'obus sur les Ukrainiens que l'inverse, il faut plus de puissance de feu. Il faut des pièces d'artillerie, il faut des éléments, il faut peut-être des avions, il faut des hélicoptères d'attaques, mais il faut surtout des munitions", a asséné le militaire.