Coopération, chars occidentaux, "assauts violents"... Le point sur la situation en Ukraine

Coopération renouvelée. Si les positions sont relativement figées sur le front depuis plusieurs semaines, la Russie ne renonce pas à mettre à genou l'Ukraine. Les mobilisations massives de nouveaux volontaires font craindre, dès la sortie de l'hiver, une puissante offensive. Pour parer au plus urgent, les occidentaux multiplient les livraisons d'armes pour soutenir Kiev dans son effort. Dernièrement, la France, les États-Unis et l'Allemagne ont ainsi annoncé la fourniture, à venir, de chars légers.

Ce lundi, l'Otan et l'Ukraine ont également décidé d'accentuer leur coopération. "L'Otan reste le fondement de la défense collective de ses Alliés et est essentielle pour la sécurité euro-atlantique. Nous reconnaissons la valeur d'une défense européenne plus forte et plus performante, qui contribue de manière positive à la sécurité mondiale et transatlantique et qui est complémentaire et interopérable avec l'Otan", souligne une déclaration commune. Le texte doit être signé mardi par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.