Coup de force en Russie : "Mes vacances d'été en Crimée approchent", ironise le chef de la diplomatie tchèque

Après de longs mois de guerre, et des avancées fortement limitées, la Russie doit désormais faire face à des luttes intestines. Point culminant des tensions latentes entre le groupe Wagner et l'armée régulière russe, la milice et son chef, Evguéni Prigojine, appellent à une véritable mutinerie.

"Le comité des commandements du groupe Wagner a décidé que ceux qui ont la responsabilité militaire du pays doivent être stoppés", a affirmé le dirigeant dans la soirée de vendredi. Malgré l'enquête ouverte à son encontre par le FSB et la prise des "mesures nécessaires" par le Kremlin, ses troupes avancent très rapidement vers Moscou. En guise de précaution, le régime d'opération anti-terroriste a été mis en place dans la capitale.