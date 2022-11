Coupures d'électricité en Ukraine : vu du ciel, un pays plongé dans le noir ?

Nous avons voulu vérifier l'authenticité de cette photo à l'aide des données satellites. Et il apparaît qu'elle exagère largement la situation en Ukraine. En utilisant le système de données et d'information sur le système d'observation de la Terre (EOSDIS) développé par la Nasa, on voit en effet que dans la nuit du 23 au 24 novembre, certains foyers lumineux persistaient bien en Ukraine, notamment dans l'ouest du pays et à proximité des grandes villes.