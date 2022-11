Coupures d'électricité, nouvelle aide britannique… Le point sur la situation en Ukraine

La santé des réfugiés ukrainiens inquiète. La santé physique et mentale des réfugiés ukrainiens vivant sur des navires à Glasgow et à Édimbourg, appelés "camps de réfugiés flottants", suscite l'inquiétude. Comme le relève l'Observer, des résidents sont actuellement en quarantaine alors qu'ils présentent des symptômes de la scarlatine, tandis que d'autres alertent sur l'accès compliqué à l'école pour leurs enfants. Certaines des cabines de l'un des navires n'auraient pas de fenêtres et les plus de 1000 réfugiés à bord ne seraient pas autorisés à se promener à l'extérieur, selon le média écossais.