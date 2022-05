Couvre-feu contesté à Azovstal, nouvelles aides européennes, excuses de Poutine… Le point sur la situation en Ukraine

L’usine métallurgique Azovstal, dernière poche de résistance à l’offensive russe, est au cœur de combats intenses entre Ukrainiens et Russes depuis plusieurs jours. Cependant, une trêve avait été décidée afin de permettre l’évacuation de civils, encore en nombre dans les souterrains du site. D’après le maire de Marioupol, ils seraient encore 200. Les Ukrainiens estiment que "les Russes ne respectent pas leur promesse de trêve et ne permettent pas l’évacuation de civils". Présent sur place, le commandant adjoint du régiment Azov a demandé l’aide de la communauté internationale et du président Volodymyr Zelensky.