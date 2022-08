Crainte d'un "nouveau Tchernobyl", dépôt de munitions en feu... Le point sur la situation en Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU a averti jeudi que tout dégât à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine serait un "suicide", alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit craindre un "nouveau Tchernobyl", lors d'une rencontre à Lviv avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Retour sur les informations de ces dernières 24 heures.

Les craintes de l'ONU et de la Turquie pour Zaporijia. En visite en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU s'est dit "gravement préoccupé" par la situation dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Antonio Guterres a appelé à ne pas l'utiliser "pour quelque opération militaire que ce soit". A ses côtés, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé le soutien de la Turquie à l'Ukraine et s'est alarmé du danger d'un "nouveau Tchernobyl", en référence au plus important accident nucléaire civil.