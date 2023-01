Enquête sur le crash d'hélicoptère, Zelensky s'impatiente... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky réclame "de la vitesse" pour aider l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a lancé un "appel à de la vitesse" dans la prise de décision pour l'aide à l'Ukraine, l'Allemagne hésitant par exemple à autoriser la livraison à son pays de chars Leopard. "La tyrannie avance plus vite que les démocraties", a-t-il déploré au cours d'une intervention en visioconférence au Forum économique mondial à Davos, en Suisse. "La mobilisation du monde doit aller plus vite que la prochaine mobilisation militaire de notre ennemi commun", a-t-il insisté, rappelant aussi les fois dans le passé où le monde avait été "hésitant" à réagir à des actions "sans hésitation" de Moscou, comme par exemple lors de l'occupation de la Crimée.

L'Otan va armer "plus lourdement" Kiev. Les pays membres de l'Otan va renforcer sa coopération militaire avec l'Ukraine pour l'aider à tenir tête aux offensives de la Russie. "Nous nous réunirons (vendredi) à Ramstein (Allemagne) au sein du groupe de contact pour l'Ukraine dirigé par les États-Unis et le principal message sera un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes", a fait savoir le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg depuis le sommet de Davos.

Pas de chars Abrams à Kiev dans l'immédiat. Washington n'est pas prêt à fournir à l'Ukraine ses chars lourds les plus avancés, les Abrams, justifiant ce refus par des questions de maintenance et de formation. "Je ne pense pas que nous en soyons là", a déclaré Colin Kahl, le numéro trois du Pentagone, au cours d'un point de presse. Kiev réclame des chars modernes pour repousser l'invasion russe, mais ceux-ci n'ont envoyé que des chars légers et des blindés de transports de troupes. Le Royaume-Uni a été le premier pays à promettre des chars lourds, des Challenger 2, la semaine passée.