Ukraine : après Boutcha, des atrocités "bien pires" à Borodianka ?

La situation à Borodianka, plus éloignée de la capitale ukrainienne que Boutcha, "est bien pire en termes de victimes", a fait savoir la procureure générale, Iryna Venediktova. Récemment désertée par l'armée russe, qui s'est retirée afin de se redéployer vers l'est et le sud, la commune de l'oblast de Kiev est rendue méconnaissable par les combats intenses qui s'y sont déroulés. La longue route traversant la modeste ville, située à 50 kilomètres au nord-ouest de Kiev, est recouverte de débris. Les scènes de désolation s'enchaînent : un char calciné et abandonné, un immeuble éventré, des jouets d'enfants éparpillés au sol, etc.