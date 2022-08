Centrale nucléaire occupée, les frappes continuent... Le point sur la situation en Ukraine

Stocks allemands. Dimanche, le gouvernement allemand a annoncé que ses stocks de gaz se remplissaient "plus vite que prévu". Et ce, en dépit d'une très forte baisse des livraisons russes. L'objectif de Berlin était d'atteindre les 85% de remplissage en octobre prochain. Ce cap devrait être franchi dès "le début du mois de septembre", a indiqué le ministre allemand de l'Économie et du Climat Robert Habeck. Les réserves de gaz se situent actuellement à 82% de leurs capacités, a-t-il ajouté.

L'Autriche veut faire baisser le prix de l'électricité. Inquiet face à l'envolée des prix de l'électricité, l'Autriche a appelé l'Union européenne à ce que les coûts "de l'électricité et celui du gaz" ne soient plus couplés. "Le prix de l'électricité doit baisser (...), il ne faut pas laisser chaque jour (Vladimir) Poutine" décider à la place des Européens, a exhorté le chancelier autrichien Karl Nehammer. La question devrait être abordée lors d'une réunion d'urgence des ministres de l'Énergie, prévue dans les prochains jours. Après six mois de guerre, les prix de l'énergie en Europe ont vécu une semaine folle avec de nouveaux records vendredi, présageant une explosion du coût de la vie l'hiver prochain.