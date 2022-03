Des oligarques russes seraient prêts à aider l'armée ukrainienne, affirme Volodymyr Zelensky

"On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant : 'on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose', a-t-il raconté. Et d'ajouter : "Certains ont dit qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du pays après la guerre." "Nous sommes prêts à transférer nos affaires en Ukraine, nous vivons en Angleterre ou quelque part en Suisse, nous le voulons. Mais comment peut-on faire pour ne pas figurer sur la liste des sanctions ?" ", a relaté le président qui, dans le même entretien, dit "étudier en profondeur" la question de la "neutralité" de son pays. Si "certains" oligarques souhaitent garder l'anonymat, "ils veulent aider notre armée, tout en étant des citoyens de la Fédération de Russie", a-t-il poursuivi.

En gage de protection, le chef d'État a prévenu que le pays était prêt à "assurer leur sécurité, leur fournir du travail et permettre à leurs affaires de se développer". "Je parle concrètement des sanctions dans notre État. On peut en discuter, on peut discuter du changement de citoyenneté de ces personnes", a-t-il expliqué, soulignant qu'il n'était pas "obligatoire de le faire publiquement.".