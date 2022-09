Ukraine : d’où vient cette photo de BHL, largement relayée sur les réseaux sociaux ?

Sur celle-ci, qui a depuis été détourée et transformée en mème, on le voit en costume et chemise blanche impeccables sur la ligne de front, abrité derrière un talus, il a pris place aux côtés d’une militaire. Si le contraste peut paraitre improbable pour certains internautes, d'autres y perçoivent un montage sur fond vert. "Ils ont fait vachement de progrès les studios de cinéma pour faire croire que le bon BHL est en 1ère ligne. On voit même plus le fond vert et les effets spéciaux numériques sont saisissants", fait remarquer un compte parmi beaucoup d'autres.