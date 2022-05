Ukraine : dans la région du Donbass, les combattants ukrainiens attendent la percée russe

Pendant ce temps, Barvinkové, un village de 8000 habitants convoité par les Russes, car il se trouve sur la route du Donbass, subit d'intenses bombardements depuis plus de deux semaines. Les Ukrainiens ont déployé ici d'importants moyens militaires. Et pour la première fois, un soldat a accepté de dévoiler devant les caméras de TF1 comment fonctionne le système d'accès à internet Starlink. Des paraboles offertes par l'homme d'affaires américain Elon Musk qui fournissent un accès haut débit par satellite au commandement militaire ukrainien. "Un transformateur électrique dans le coffre, une antenne sur le toit, et ça marche", explique-t-il. "C'est essentiel, car on peut recevoir par internet les coordonnées des sites des ennemis à frapper", ajoute un commandant. De plus, ce système est mobile. Les Russes ne peuvent donc pas l'interrompre.