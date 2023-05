Guerre en Ukraine : de quoi ce drapeau blanc et bleu interdit en Russie est-il le symbole ?

Le choix des couleurs pour ce drapeau "new look", lui, ne doit rien au hasard. Le bleu ? Plus clair que celui du drapeau officiel, il s'agit d'une référence au drapeau contemporain de Novgorod, l’une des plus anciennes villes de Russie et dont l'histoire médiévale est associée à l’origine de la démocratie dans le pays.

Les lignes blanches, elles, permettent de retirer la couleur rouge et de symboliser une future Russie parlementaire. "Il s'agit d'apporter de l’espoir et de réunir tous ceux qui veulent changer la situation, qui sont non seulement contre la guerre, mais aussi pour l’avenir européen de la Russie démocratique, sans militarisme et sans pouvoir autoritaire", explique Alexander à La Presse.