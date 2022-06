Guerre en Ukraine : débloquer le port d'Odessa, une mission (presque) impossible

D'abord, le blocus russe doit être levé. Depuis le début de la guerre lancée par Vladimir Poutine, la Marine russe interdit le passage de tout navire sur un axe reliant Sébastopol (annexé par la Russie en 2014) à Odessa. À en croire l'Élysée, ce point aurait déjà été évoqué avec Vladimir Poutine. En effet, le président russe aurait donné son "consentement" pour l'opération de déblocage proposé par la France. Néanmoins, un tel engagement de la part du chef du Kremlin reste, comme toujours, à prendre avec beaucoup de précaution.

Par ailleurs, outre la Russie, il faut convaincre la Turquie d'Erdogan. En effet, pour pénétrer dans la mer Noire, il est nécessaire de passer par le détroit du Bosphore. Or, les relations sont tendues actuellement entre les Européens et la Turquie. Et ce, notamment en raison des demandes d'adhésions de la Suède et de la Finlande à l'Otan. Les premières négociations organisées par la Turquie sur le déblocage d'Odessa se sont soldées par un échec.