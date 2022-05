Ukraine : qu'entraînerait une déclaration de guerre officielle de la Russie ?

En cas de déclaration de guerre, le président russe pourrait bénéficier d'un renfort de troupes sur le terrain. Le système militaire russe actuel est mixte, avec des militaires d'active et des appelés du contingent. Si Vladimir Poutine "déclare la guerre, ça lui donne plus de facilités pour envoyer en Ukraine des régiments d’appelés", détaille Pierre Servent, consultant défense TF1-LCI, à TF1Info.

"Poutine, qui a un problème d’effectifs, pourrait puiser dans ces régiments d’appelés pour les envoyer en Ukraine. Mais ce ne sont pas des régiments très aguerris", ajoute le colonel de réserve. S'il est difficile de dresser un bilan humain, côté russe et ukrainien, l'Otan fait état de 7 000 à 15.000 morts du côté des soldats envoyés par Moscou, en un peu plus de deux mois. Mobiliser les appelés pourrait donc permettre de regarnir les troupes russes et d'augmenter le nombre d'unités sur le terrain. "Je pense qu'il va essayer de s'écarter de son 'opération spéciale', Il a préparé le terrain pour pouvoir dire : 'écoutez, c'est maintenant une guerre contre les nazis, et ce dont j'ai besoin, c'est de plus de gens. J'ai besoin de plus de chair à canon russe'", estimait le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, la semaine dernière, dans une interview à la radio LBC.