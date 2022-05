Défilé du 9-Mai : qu'est-ce que le "régiment immortel", devenu une arme de propagande du Kremlin ?

Cet accaparement permet à Moscou d'ajouter un caractère civil aux commémorations qui étaient, jusque-là, surtout d'ordre militaire. C'est aussi l'occasion de préparer les jeunes enfants, en les intégrant au régiment immortel munis de l'uniforme de l'Armée rouge. Cette journée de commémoration est devenue un élément central dans la militarisation mentale de la jeunesse, que l'on prépare à être digne de ses ancêtres. Plus généralement, la conscience nationale est ainsi sacralisée. C’est tout le passé de la Russie et de l’Union soviétique qui est "héroïsé" et mobilisé au service du pouvoir. Cela permet de convaincre le peuple que tous les agissements du régime, quels qu'ils soient (abolition progressive des libertés, invasion de l'Ukraine), sont légitimes. Au passage, c'est aussi une manière de réhabiliter certains dirigeants de l'URSS, et notamment les plus sanguinaires (comme Staline), en les lavant de tous leurs crimes et en ne retenant que la victoire contre le nazisme.